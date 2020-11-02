Среди задержанных много журналистов.

В Беларуси во время протестных акций 1 ноября были задержаны свыше 300 человек, в их числе есть журналисты.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна", публикуя список задержанных. По состоянию на полночь, в нем содержатся данные о 308 людях.

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В Минске в воскресенье прошел традиционный марш против действующего властного режима. Силовики действовали точечно, задержания зафиксированы в столице и других городах республики, сообщают правозащитники.

Во время шествия в Минске прогремел взрыв. Государственное ТВ Беларуси обвинило протестующих в том, что они якобы бросили взрывчатку в силовиков.

Протесты в Минске 1 ноября: видео

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

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Автор: Юрий Годован