В России, в республике Башкоростан, тысячи россиян начали выходить на акции протеста после того, как местного активиста Фаиля Алсинова приговорили к четырем годам лишения свободы. Наблюдая за этими событиями, за протестами жен мобилизованных, за недовольством, которое россияне в разных регионах выражают в адрес власти из-за неудовлетворительного состояния ЖКХ, украинцам очень хочется верить, что в РФ "началось". Тем не менее, можем ли мы говорить, что нарастающее недовольство выльется в масштабные протестные движения? Однозначного ответа нет.

Это можно увидеть как раз по отношению российских властей к тем или иным протестам. В этом плане российские власти достаточно гибки: они смотрят, где они могут применить силу, а где сработают какие-то другие методы.

Например, если говорить о событиях в Башкортостане, то мы видим, что там полицейские действуют достаточно жестко: в ход против протестующих пошли и слезоточивый газ, и открытие уголовных дел.

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Если же посмотреть по ситуации в ЖКХ, то там чаще включается режим игнорирования проблем, или заговаривание людей, что "мы исправим, это временно, потерпите". То есть, каких-то особых действий против тех, кто протестует и записывает обращение к власти о своем ею недовольстве, не происходит.

Практически то же самое мы видим по женам разных русских мобилизованных. Преимущественно с ними работают точечно: кого-то дискредитируют, кого-то на короткое время задерживают. И понятно, что полицейским разгонять этих женщин – значит подвергаться неудовольствию внутри российской армии. Все же мобилизованные - это основная часть войск, которые сейчас действуют против Украины…

То есть, нужно смотреть: возможно, какая-то из этих активностей приведет к кризису. А кризис уже будет иметь какие-то политические последствия. А, возможно, и нет.

Все россияне, которые чем-то недовольны и готовы протестовать, обвиняют в своих проблемах каких-то местных деятелей.

К сожалению, прогнозировать сейчас - неблагодарное дело. Конечно, с экспертной точки зрения больше всего рисков развала Российской Федерации идет именно из национальных так называемых республик и автономных округов. Но нужно еще, чтобы совпали несколько факторов. Например, как в Башкортостане – там и национальный, и экологический, и экономический, и социальный. И когда оно все одновременно соединилось, тогда есть взрыв протестных настроений.

Вспомните древнее "Болотное дело". Мы видели, что люди выходили на улицы даже в Москве. Это была интеллигенция, представители творческих, научных профессий, учителя, ученики, протестовавшие против несправедливости, которая произошла во время выборов. Но ни тогда, ни сейчас речь не шла о глобальном восстании.

Дело в том, что у россиян нет ни оружия, ни пока таких настроений на борьбу. То есть протест - да. Но он заключается лишь в том, что возбудить какую-то проблему и озвучить ее. Более того, происходит все это в рамках каких-то просьб к Путину: "Путин, помоги!".

И, к сожалению, все это значит (мои прогнозы в этом плане неутешительны): все эти люди, которые даже через что-то протестуют, пойдут голосовать за Путина. Ведь практически везде, с отдельными какими-то небольшими исключениями, все россияне, которые чем-то недовольны и готовы протестовать, обвиняют в своих проблемах каких-то местных деятелей. Но не сомневаются ни в правильности действий Кремля, ни лично в ответственности Путина за все то, что с ними происходит.

Поэтому, к сожалению для нас, скорее, они будут желать уничтожения Украины тем или иным способом, даже нанесения ядерного удара, чем смогут восстать против Путина и действующего режима России.

Ярослав Черногор, директор программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма"