Грузия не поддастся ресоветизации, заявила она.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала людей, которые вышли на протест против "закона об иноагентах".

"Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против "российского закона". "Спецназ" с водометами и газовыми баллончиками готов перейти к действиям против мирных граждан, которые защищают свое европейское будущее. Продолжаются аресты. Грузия не поддастся ресоветизации!" - написала она в микроблоге X.

Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект "о прозрачности иностранного влияния", который предусматривает регистрацию непредпринимательских юридических лиц и СМИ, которые часть финансирования получают из-за рубежа.

По словам Зурабишвили, большинство партии "Грузинская мечта" выгнали всех оппозиционных депутатов из зала заседаний перед голосованием.

Протесты в Грузии: что известно

Напомним, что в марте прошлого года Тбилиси уже охватывали протесты из-за принятия этого законопроекта в первом слушании. Тогда президент страны заявила, что "закон об иноагентах" помешает евроинтеграции Грузии.

Сегодня грузинские депутаты подрались при обсуждении этого документа. В то же время люди снова вышли на мирный протест, чтобы высказаться против принятия "российского" закона.

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