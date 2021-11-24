Тротуар провалился прямо под людьми.

В Бразилии рождественская вечеринка едва не закончилась трагедией. Взрослые и дети провалились под яму, которая образовалась под их ногами. Люди чудом не получили смертельные травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Пропасть под ногами" образовалась на набережной города Жоинвиль. Там проходила рождественская вечеринка. Тротуар внезапно обвалился, в яме оказались 21 взрослый и 12 детей.

Людям пришлось самостоятельно выбираться из ямы. К счастью, никто не погиб, обошлось без серьезных травм. На видео можно заметить, что люди, оказавшиеся в яме, помогали друг другу.

Причины внезапного обвала тротуара пока не установлены. Однако есть предположение, что яма образовалась из-за протечек труб, которые находились под асфальтом. Вода из труб, которые можно рассмотреть в "пропасти", могла размыть землю.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщине люди провалились в 4-метровую яму с мусором. Пострадавших пришлось вызволять спасателям.

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Автор: Полина Кузенко