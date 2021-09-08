У сотрудника "РИА Новости" аннулировали аккредитацию.

В России заявили, что их журналиста не пропустили на мероприятие с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель в Берлине.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудника пропагандистского медиа лишили аккредитации из-за коронавирусных ограничений, утверждают в редакции.

"Журналиста РИА Новости лишили уже подтвержденной аккредитации на мероприятие Европейской народной партии (EVP) с участием Меркель в Берлине, объяснив недостаточной вместимостью и COVID-правилами", – говорится в сообщении агентства в Telegram.

Читайте такжеВ России погиб глава МЧС-бывший охранник ПутинаОрганизаторы пояснили, что должны предоставлять приоритет европейским СМИ, а количество аккредитаций "было ограничено и достигло своего предела".

В России утверждают, что накануне получили от организаторов отдельное письмо с просьбой учесть карантинные ограничения. Журналист якобы выполнил все наставления.

Это не первый случай аннулирования аккредитации российских пропагандистов. Так, в июне спортивного обозревателя Константина Генича не допустили к Евро-2020, потому что россиянин участвовал в футбольном турнире стран СНГ в Нагорном Карабахе.

В своих отчетах МИД РФ постоянно жалуется на якобы препятствование журналистской деятельности граждан РФ за рубежом. В марте сообщали о таких случаях в Британии, где "публично упрекают" общественным деятелям, сотрудничающих с пропагандистским RT, и Латвии, где работа пропагандистов Кремля значительно ограничена.

В Украине против российских государственных телеканалов с начала войны на Донбассе введены санкции. Телеканалы РФ, как и онлайн-издания, регулярно подлавливали на украинофобских фейках и отрицании войны РФ с Украиной, а также оккупации Крыма.

Российская пропаганда направлена на продвижение повестки дня Кремля в мире. Больше всего Москва атакует страны СНГ, а также своих стратегических противников, таких как США, Британию и Канаду.

В целом российская пропаганда распространяется по меньшей мере на 40 языках мира в 160 странах.

Автор: Иван Бойко