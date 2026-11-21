Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области и повредили дорогу государственного значения.

В ночь на 21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. В результате атаки поврежден участок автомобильной дороги государственного значения. В настоящее время проезд по дамбе закрыт, для водителей организован объезд. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По информации дорожной службы, оккупанты атаковали дамбу примерно в час ночи. В результате ракетного удара поврежден участок автомобильной дороги государственного значения Т-21-11 Чугуев – Печениги – Великий Бурлук вблизи 24-го километра.

"В настоящее время проезд по Печенигской дамбе невозможен", – отметили в Службе восстановления.

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Для автомобилистов предусмотрен альтернативный маршрут. Объехать поврежденный участок можно через Чугуев, Коробочкино, Лебяже, Базалиевку и Приморское.

Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездок, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Россия уже атаковала Печенежскую дамбу

Это не первая атака российских войск на Печенежскую дамбу. 14 апреля 2026 года оккупанты также нанесли удар по этому объекту, применив шесть управляемых авиационных бомб.

Тогда четыре авиабомбы попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, ещё две – в воду. Как сообщали в 16-м армейском корпусе, несмотря на атаку, сама дамба тогда осталась неповреждённой.

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