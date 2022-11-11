Его обвиняют в нарушении санкций.

Норвежская прокуратура предъявила обвинение в нарушении санкций Андрею Якунину, сыну давнего соратника президента России Владимира Путина – Владимира Якунина.

Как сообщает Bloomberg, Андрею Якунину предъявлено обвинение в нарушении санкционных правил, запрещающих российским гражданам пользоваться беспилотниками в Норвегии.

Судебные слушания назначены на период с 29 ноября по 2 декабря. Прокурор Ян Глент отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое наказание понесет Якунин, если его вина будет доказана.

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Якунин был взят под стражу норвежской полицией 17 октября во время прогулки на лодке по арктическому архипелагу. Суд решил освободить его, но прокуратура обжаловала решение, так что он все еще находится под стражей.

Адвокаты Якунина, гражданина России и Великобритании, отмечали, что их подзащитных якобы использовал дрон для фотографирования пейзажей и проверки погодных условий на пешеходных маршрутах.

Также они уверяют, что правила, запрещающие гражданам России летать на дронах в Норвегии, не распространяются на граждан Великобритании. Они также заявили, что санкции не распространяются на использование дронов в рекреационных целях, как в случае с Якуниным.

Что известно о Владимире Якунине

Отца арестованного бизнесмена, Владимира Якунина, называли ключевым звеном в российской дезинформационной кампании в Европе.

В самой России он известен как экс-президент РЖД, Его называли самым приближенным к Владимиру Путину человеком.

В 2015 году он ушел из компании, что СМИ связывали с получением им и его сыном британского гражданства, и активно занялся пропагандой.

Политик, 22 года посвятивший разведке, продвигает российский империализм через несколько организаций, которые разбросаны по всей Европе. В частности, он возглавил институт "Диалог цивилизации" в Германии. Активную пропагандистскую работу ведет и во Франции через ассоциацию "Франко-российский диалог". Также он вместе с супругой создал одноименный фонд, который финансирует различные проекты.

Кроме оправдания войны, развязанной Россией против Украины, его проекты также продвигают антиамериканскую повестку. Он попал под санкции США еще в 2014 году. В апреле текущего года против него ввела санкции Великобритания. Также находится в санкционных списках Австралии, Канады, Украины.

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