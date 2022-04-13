Запрет начнет действовать с четверга, 14 апреля.

Правительство Великобритании решило запретить импорт чугуна и стали из Российской Федерации. Ограничения коснуться экспорта квантовых технологий и передовых материалов

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

"Сегодняшнее объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение нацелено на ключевые источники дохода для "военной машины Путина".

"С завтрашнего дня (14 апреля, - ред.) мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем останавливаться в нашей миссии остановить военную машину Путина", - подчеркнула глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, который предусматривает запрет на покупку российского угля с августа и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

Кроме того, под ограничения попали менеджеры крупных российских медиа. Всего в рамках пятого пакета ограничения ввели в отношении 217 бизнесменов, политиков и журналистов из Российской Федерации, "ЛДНР", а также 18 юридических лиц.

В свою очередь правительство Великобритании расширило санкционный список и внесли в него еще 206 бизнесменов и политиков из РФ, а также членов их семей - бывший глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, супруга главы МИД РФ Сергея Лаврова - Мария и других.

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