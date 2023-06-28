Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО примет дальнейшие решения по укреплению коллективной обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово защищать свою территорию и союзников от России и Беларуси.

Как сообщает Reuters, на совместной пресс-конференции в Гааге вместе с лидерами семи стран НАТО Столтенберг заявил, что в Москву и Минск был направлен четкий сигнал о том, что "НАТО существует для защиты каждого союзника, каждого дюйма территории НАТО".

"Мы уже увеличили наше военное присутствие в восточной части Альянса, и на предстоящем саммите мы примем дальнейшие решения по укреплению нашей коллективной обороны за счет увеличения сил высокой готовности и возможностей", - заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО сделал это заявление в ответ на выражение обеспокоенности со стороны стран восточного фланга Альянса относительно того, как повлияет передислокация ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

"Если Вагнер разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большей опасностью нестабильности", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Это мнение поддержал и президент Польши Анджей Дуда.

"Это действительно серьезно и очень тревожно, и мы должны принять очень решительные решения. Это требует очень, очень жесткого ответа со стороны НАТО", - сказал он.

Также президент Польши выразил надежду, что угроза, исходящая от ЧВК "Вагнер", будет включена в повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Угроза ЧВК "Вагнер" для восточного фланга НАТО

По итогам неудавшегося военного мятежа в России "вагнеровцы" во главе с Евгением Пригожиным получили гарантии безопасности со стороны Путина о том, что смогут получить убежище на территории Беларуси.

Это вызвало обеспокоенность в странах НАТО, соседствующих с Беларусью.

В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что появление наемников Пригожина в Беларуси - негативный сигнал для Польши и прилегающих к ней стран Европы. Он указал, что нужно сосредоточиться на укреплении флангов НАТО, а также обеспечении безопасности для Польши и Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония).

Президент Литвы Гитанас Науседа также ранее призвал укрепить восточный фланг НАТО из-за "переезда" Пригожина.

Ранее стало известно, что Германия хочет разместить в Литве четыре тысячи солдат на постоянной основе для укрепления восточных границ НАТО.

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