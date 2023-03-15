Женщины прячут мужчин-военных в погребах и подвалах.

В непризнанном Приднестровье жены прячут своих мужей-военных, чтобы уберечь от боевых задач. Контингент РФ годами служил в курортных условиях.

По словам спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, когда украинские войска активизировались вдоль участка границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, в семьях военнослужащих российского контингента, который там находится, началась паника.

"Женщины начали прятать своих мужчин-военных в погребах и подвалах, не отпуская их на службу. Воины, неожиданно для себя, попали в специфический рай. В частности, собственные жены, которые обычно ругались на злоупотребление ими алкоголя, сами угощают их вином, доводя до опьянения, чтобы те в течение нескольких дней не выходили на службу и не были отправлены на выполнение боевых задач", - говорится в сообщении.

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По его словам, российский контингент много лет служил почти в курортных условиях.

"Контингент, который годами служил в спокойных почти в курортных условиях-фрукты, овощи, вино, умеренный климат кроткого юга, повышенное денежное обеспечение в рамках заграничной командировки – оказался перед жесткой реальностью: выполнять боевую задачу", - заявил Назаров.

Ситуация в Приднестровье - что известно

Непризнанная ПМР граничит с Украиной, в частности с Одесской областью. На территории ПМР уже много лет находится российская военная группировка. ВСУ отслеживают там ситуацию.

Зимой президент Майя Санду заявила, что Кремль готовит госпереворот в Молдове. После этого в Молдове распустили парламент и избрали новый. Новоизбранный премьер-министр страны заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать.

Кроме того, в Молдове задержали иностранцев, которые координировали действия с людьми, связанными с "заговорщической сетью зарубежных экспертов". Также в страну не пустили представителя ЧВК"Вагнер".

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