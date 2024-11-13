Будущая первая леди США отклонила приглашение на традиционную встречу между супругами ныне действующего и избранного президентов.

Будущая первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать избранного президента страны Дональда Трампа в Белый дом в среду. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, информированный о планах супругов.

Как известно, миссис Трамп была приглашена нынешней первой леди Джилл Байден на традиционную встречу между супругами ныне действующего и избранного президентов.

"Но миссис Трамп отклоняет приглашение, ... отвергая традицию, которая является частью перехода власти", - сказал собеседник издания.

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СМИ отмечает, что Мелания Трамп иногда избегала традиций во время своего первого пребывания в Белом доме. Она пока не очертила, как планирует выполнять свою роль в следующей администрации:

"Она часто была в Нью-Йорке, поскольку младший сын избранного президента, Бэррон, учится там в колледже. В 2017 году она несколько месяцев не переезжала в Вашингтон, пока длился его учебный год".

Дональд и Мелания Трамп - история отношений

Как сообщал УНИАН, Мелания Трамп рассказала о первой встрече с мужем. В своих мемуарах будущая первая леди подчеркнула, что они с мужем быстро нашли общий язык.

Как рассказала миссис Трамп, она переехала из Словении в США 27 августа 1996 года, чтобы стать моделью. Через два года в сентябре 1998 года одним пятничным вечером подруга позвала ее отдохнуть в клубе. Там она и встретила будущего мужа.

По словам Мелании, вскоре Дональд позвонил и пригласил ее на выходные съездить в его поместье в Бедфорде. Бизнесмен заехал за ней на черном "Мерседесе" и отвез в дом, который, по словам первой леди, был похож на французский замок.

Мелания поинтересовалась у Дональда, живет ли он в этом поместье. Он ответил, что приехал сюда только для того, чтобы убедиться, что все в порядке, и рассказал о планах превратить участок в поле для гольфа.

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