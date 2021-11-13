Перед этим вице-президент США Камала Харрис обсудила гуманитарный кризис на границе Польши и Беларуси с президентом Франции.

Президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен ситуацией в Беларуси. Власти этой страны подозреваются в умышленном создании миграционного кризиса на границе с Польшей и Литвой.

"Я думаю, что это вызывает серьезную озабоченность. Мы сообщили [властям] России и Беларуси о нашей обеспокоенности, - сказал Байден журналистам на пути из Белого дома в резиденцию Кэмп-Дэвид. — Мы считаем, что это [создает] проблему".

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Перед этим вице-президент США Камала Харрис обсудила гуманитарный кризис на границе Польши и Беларуси с президентом Франции.

"Что касается проблемы Беларуси и того, что происходит на границе с Польшей, мы очень обеспокоены этим и уделяем этому пристальное внимание", — сказала Харрис, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже, сообщает Голос Америки.

"Весь мир и мировые лидеры наблюдают за тем, что там происходит", — добавила она.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Также охрану своих границ усилили прибалтийские страны. В частности, в Литве началось строительство 508-километровой стены на границе с Беларусью.

Мигранты регулярно прорываются через польскую границу.

Правительство в Варшаве и ЕС обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

По этой причине ЕС готовится ввести новые санкции против Минска.

Автор: Ирина Погорелая