Президент США уже сдал тест на коронавирус.

Помощник Джо Байдена, сопровождавший президента США на международных встречах в Европе на прошлой неделе, получил положительный результат теста на COVID-19 перед возвращением Байдена в США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с ситуацией.

По данным источников, помощник и некоторые другие члены команды Байдена после того, как президент посетил климатический саммит ООН в Глазго, не вернулись на президентском борту в США и остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции.

Человек из делегации, у которого экспресс-тест подтвердил COVID-19, находится на карантине в Шотландии и ожидает повторного теста ПЦР, сказал источник в Белом доме.

Читайте такжеУкраина обязалась отказаться от угля в энергетике (видео)По предварительной информации, этот помощник работает в аппарате Совета национальной безопасности. Предполагается, что он тесно не контактировал с президентом США.

У самого Байдена тест во вторник, 2 ноября, был отрицательный, сообщил его официальный представитель в четверг вечером.

Ранее спикер Белого дома Джен Псаки слегла с COVID-19 перед поездкой на саммит G20. Положительный тест на коронавирус получили все члены ее семьи. В связи с этим она решила не ехать с президентом США Джо Байденом на саммит "Большой двадцатки" в Рим.

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Автор: Катерина Комолова