Украина выступает за адаптацию торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС к современным экономическим реалиям, заявляет Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства.

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, текст которого опубликован на сайте главы государства.

По словам президента, Евросоюз является ключевым партнером Украины в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ.

"Со времени подписания Соглашения об ассоциации ЕС стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% нашей внешней торговли. От начала безвизового режима в 2017 году украинцы совершили 50 миллионов поездок в страны Евросоюза», - сказал он.

"Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы – европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства.

«Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления», - сказал президент.

Он отметил, что украинская власть работает над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и ЕС, а также адаптировать торговую часть соглашения к современным экономическим реалиям.

«Это будет одной из важных тем Саммита Украина – ЕС 1 октября в Брюсселе», - отметил Зеленский.

Ассоциация Украины с ЕС

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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Автор: Константин Гончаров