Кыргызстан является довольно бедной страной с авторитарным типом политического режима и высоким уровнем коррупции.

В Кыргызстане посадили жениха президентской племянницы после того, как он сделал "позорно показное" предложение руки и сердца на фоне природного бедствия, которое охватило юг страны. Об этом пишет The Telegraph.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров был разъярен, когда в июне Афтандил Сабирбеков, бойфренд его племянницы, использовал вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям для участия в пафосном предложении свадьбы.

Как отмечает The Telegraph, когда Сабирбеков так и не принес свои публичные извинения, через две недели после инцидента президент Жапаров приказал арестовать горе-жениха по обвинениям, связанным с наркотиками.

"Я прошу прощения у людей за мою племянницу. Она также прислушивается к мнению людей. Я верю, что она сделает из этого правильные выводы", - сказал президент в интервью местным СМИ.

Жапаров также сообщил журналистам, что Сабирбеков не любил его племянницу и сделал ей предложение только потому, что хотел получить политическое покровительство, "чтобы защитить себя и скрыть свою незаконную деятельность".

Однако эксперты говорят, что жесткая реакция президента была вызвана прежде всего тем, что видео с пафосной помолвкой широко разошлось в соцсетях и вызвало возмущение киргизов. Именно в тот момент на юге страны произошли масштабные оползни, и вертолеты были нужны спасателям. Поэтому Жапаров решил повторить трюк Владимира Путина, который показательно наказал участников "голой вечеринки" в декабре прошлого года.

Президентство Садыра Джапарова в Кыргызстане

Осенью 2020 года в Кыргызстане произошла уличная революция. После парламентских выборов, результаты которых под давлением народных протестов были признаны недействительными, в стране сменилось правительство. Премьер-министром стал только что освобожденный из тюрьмы оппозиционный политик Садыр Жапаров. В январе 2021 года он одержал победу на президентских выборах.

После своего избрания он инициировал конституционную реформу, которая существенно увеличила полномочия президента, предоставив ему больше контроля над правительством и законодательной властью. Жапаров также сосредоточился на борьбе с коррупцией и проведении экономических реформ.

Однако его правление сопровождается критикой со стороны оппозиции и международных организаций, которые обвиняют его в подавлении политических свобод и укреплении авторитарных тенденций.

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