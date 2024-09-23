Ранее он служил по контракту.

В Санкт-Петербурге курсант военной академии убил женщину, которую заподозрил в связях с Вооруженными силами Украины.

Как пишет 78.ru, 29-летний россиянин познакомился в клубе с 41-летней женщиной, которая представилась иностранкой. Они общались с помощью записок, потому что у нее были серьезные проблемы со слухом, однако мужчина подумал, что это часть некой "игры".

Дома у курсанта женщина якобы проявляла интерес к его армейскому прошлому, а вскоре он услышал какой-то писк и подумал, что работает "записывающая аппаратура". Россиянин обвинил гостью в "сотрудничестве с ВСУ" и жестоко избил. Прибывшая скорая медицинская помощь не смогла ее спасти.

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Издание сообщает, что россиянин был пьян, он отрицает свою вину в убийстве. Предполагается, что убитая была секс-работницей. Известно, что нападавший служил по контракту до того, как поступил в военную академию.

Российские солдаты возвращаются домой

Как известно, оккупанты продолжают совершать преступления и после возвращения в Россиию. Систематически появляются сообщения о жестоких нападениях и убийствах со стороны бывших и действующих военнослужащих захватнической армии.

Зимой один из захватчиков вернулся домой и жестоко убил собутыльника и свою родственницу, которая ранее победила в конкурсе "Лучший учитель России".

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