Владимира Зеленского пригласил выступить перед парламентом Канады.

Правительство Канады передаст Украине партию высокоспециализированной военной техники. Стороны обсудили представление гуманитарной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

"Только что говорил с президентом Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы обсуждали также санкции против России и гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласил выступить перед парламентом Канады.

"Канадцы были вдохновлены храбростью и стойкостью украинцев, а также лидерством, которое продемонстрировал президент, и я знаю, что они хотят услышать его личное мнение", - подытожил Трюдо.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против России.

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