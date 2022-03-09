Правительство Канады передаст Украине партию высокоспециализированной военной техники. Стороны обсудили представление гуманитарной помощи.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
"Только что говорил с президентом Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы обсуждали также санкции против России и гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.
При этом он отметил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласил выступить перед парламентом Канады.
"Канадцы были вдохновлены храбростью и стойкостью украинцев, а также лидерством, которое продемонстрировал президент, и я знаю, что они хотят услышать его личное мнение", - подытожил Трюдо.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против России.