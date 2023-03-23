Визит запланирован уже на следующую неделю.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином хочет обсудить войну в Украине.

Встреча должна состояться на следующей неделе, пишет The Guardian. Выступая перед журналистами на саммите ЕС, Санчес назвал Китай ведущим мировым игроком и поблагодарил Си за приглашение отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между странами.

По его словам, их встреча будет включать обсуждение глобального кризиса, вызванного вторжением России в Украину. "Думаю, важно из первых уст узнать, какова его позиция в отношении мира в Украине, и сказать ему, что сами украинцы будут ставить условия для начала этого мира, когда он наступит", - сказал испанский премьер.

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Он также напомнил о необходимости соблюдения Устава ООН. "Один из его основополагающих принципов - уважение территориальной целостности - в данном случае территориальной целостности Украины, которую нарушает президент Путин", - добавил Санчес.

Премьер считает, что Испания может выступить в роли дипломатического собеседника в "такой сложный момент геополитических трудностей". Издание напоминает, что в июле Испания станет председателем ЕС.

"Мирная инициатива" Китая

Напомним, что Китай только спустя год полномасштабой войны обнародовал свою официальную позицию. Их "мирный план" состоит из 12 пунктов, однако в нем Россия не называется агрессором.

Накануне визита в Москву лидер китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что их план "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества". Однако Украина, НАТО и Соединенные Штаты Америки не поддержали этот документ.

После встречи с Путиным Си Цзиньпин сказал, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции в вопросе урегулирования войны в Украине.

В Белом доме тогда сказали, что если Пекин хочет сыграть конструктивную роль в вопросе завершения войны, то он должен использовать свое влияние. чтобы убедить Россию закончить ее.

Китайский лидер так и не провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, хотя и Украина, и США призывали его услышать вторую сторону.

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