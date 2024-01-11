Зеленский надел подаренный свитшот для выступления перед парламентариями Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому толстовка с надписью Kaitsetahe, что означает "воля к защите".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время выступления на специальном пленарном заседании Рийгикогу Эстонии. В частности, глава государства выступал перед эстонскими парламентариями в свитшоте, который ему подарила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время их встречи. На этом свитшоте отображено слово "Kaitsetahe", которое переводится как "воля к защите".

"Когда я сегодня шел к вам, в парламент, этот свитшот мне подарила госпожа премьер-министр. Она сказала, что смысл этого слова - kaitsetahe - этот смысл объединил вас всех, многих эстонцев. И то, что здесь написано - это то, что запечатлено в сердце многих украинцев: воля к защите. Kaitsetahe. И я уверен, что обязательно наступит тот день, когда все мы сможем объединиться еще одним смыслом: võidutahe – воля к победе", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что когда 24 февраля 2022 года Россия решила напасть на Украину, наша страна выбрала бороться ради своей защиты.

"И мы должны выиграть эту битву, которая продолжается сейчас. Мы должны ее выиграть не только потому, что это битва за нашу жизнь – украинского народа, наших городов, наших общин, которые Россия превращает в руины. Мы должны выиграть в этой битве не только потому, что в ней решается судьба нашего государства и всех стран и народов, которым пришлось граничить с Россией. В этой битве решается, каким будет – и сейчас, и после нас, и после наших детей и внуков – глобальное отношение к свободе", - заявил Зеленский.

По его убеждению, свобода должна уметь выигрывать в противостояниях, которые развязаны тиранией.

"И именно поэтому эта война, которая начата Россией против нас, против Украины, имеет значение не только для нас и не только для нашего континента, но и для всех наций, которые ценят свою свободу или мечтают стать свободными. Тирания должна проигрывать. Тирания должна быть лузером. Всегда. Всегда. Именно это мы должны оставить как наше главное политическое наследие - мы, все государства, которые ценят независимость, все народы, которые не хотят, чтобы их дети были собственностью диктаторов, все лидеры, которые стремятся быть на светлой стороне истории", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждая нация важна и правильно, когда свобода и человечность побеждают.

"И именно поэтому в этой битве важен каждый. Не только тот, у кого большой военный опыт или много оружия. Не только тот, кто входит в те или иные мировые топы по разным показателям своей мощи. Каждая нация важна. Каждая смелая душа, каждое искреннее сердце, каждый светлый ум важны. Каждый, кто может мобилизовать свою человечность. И не потому, что это мгновенно дает выгоду, а потому, что так правильно. Правильно, когда свобода и человечность побеждают. Должны побеждать", - подытожил президент.

Также Зеленский в сети X (бывший Twitter) обнародовал видео встречи с Каллас, которая подарила ему свитшот.

Визит Зеленского в Эстонию

Как сообщал УНИАН, Эстония не собирается останавливаться в оказании помощи Украине и в период до 2027 года намерена увеличить поддержку Украины до 1,2 млрд евро. В частности, в период 2024-2027 годов будет предоставлять Украине 0,25% от Национального оборонного бюджета.

Президент Эстонии Алар Карис выразил видение, что Украина не станет членом НАТО на следующий день после окончания войны, однако это точно произойдет.

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