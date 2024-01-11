Чиновник подчеркнул, что Эстония твердо стоит на стороне Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию.

"Для меня большая честь приветствовать хороших друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне", - сообщил на своей странице в X министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна.

Министр добавил, что они дают сильный месседж и подтверждают Украине, что Эстония твердо стоит на стороне нашей страны, и "вместе мы одержим победу в этой войне".

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Иностранные визиты Зеленского

Как сообщал УНИАН, 10 января Зеленский находился с визитом в Вильнюсе (Литва). Во время совместной пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, в частности заявил, что Литва делать все для того, чтобы Украина одержала победу над Россией.

Он сообщил, что на Совете национальной обороны Литвы было одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 млн евро. В январе в Украину будут направлены боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.

На пресс-конференции Зеленский заявил, что никакого давления со стороны партнеров по прекращению защиты от действий Российской Федерации нет.

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