Геращенко предполагает, что новым президентом России станет человек, которого мы сейчас "даже не подозреваем".

На смену Владимиру Путину на пост президента Российской Федерации вряд ли придет кто-то еще более сумасшедший, поскольку все его окружение "познало вкус сладкой жизни", а дети представителей российской политической элиты имеют гражданство западных государств.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью УНИАН.

"Дочка Лаврова – гражданка Соединенных Штатов. Дочка Пескова живет в Европе. Песковы и Лавровы все свои выходные и праздники праздновали в европейских странах, которые теперь для них закрыты. Имели счета в европейских банках, имели недвижимость. У них была дольче вита, сладкая жизнь в Америке, Европе и так далее. Сейчас у них остались Арабские Эмираты, Турция, в какой-то мере, к сожалению, Израиль, надеюсь, что пока. Поэтому они все знают, что такое цивилизованный мир, что такое цивилизованная жизнь. И они же теперь ненавидят Путина втайне и шепчутся между собой: "Куда нас завел этот плешивый карлик?" – объяснил Геращенко.

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По мнению советника главы МВД, новым президентом России станет человек, которого мы сейчас "даже не подозреваем".

"Я приведу пример самого Путина. Вы могли представить себе, что именно Путин станет наследником Ельцина? Никогда бы вы этого не сказали, никогда. Поэтому это может быть человек из ниоткуда. Он может сегодня занимать какой-то второстепенный пост, и, понимая, что значительная часть элиты хотела бы избавиться от Путина, может пойти на то, чтобы организовать коалицию и заговор. Это возможно, нельзя этого исключать", – отметил он.

Геращенко также считает, что одним из хороших для Украины вариантов было бы превращение России из федерации в конфедерацию. Он обосовал это тем, что конфедерация по своей природе предусматривает более слабое взаимодействие субъектов между собой. В то же время каждый субъект мог бы влиять на принятие общих решений.

"Если бы Россия была конфедерацией, тогда надо было получать согласие всех 86 субъектов, начиная от Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии и Татарстана, на то, чтобы объявлять кому-то войну. Например, Швейцария – конфедерация уже лет 400, это очень стабильная страна, и очень хорошо развивающаяся. Поэтому разное может быть", – резюмировал Геращенко.

Трансфер власти в Кремле: кто может стать преемником Путина

Теории о том, кто станет новым президентом России после ухода Путина, точатся уже не один месяц.

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что в российском военно-политическом руководстве назревают странные изменения. Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу. В то же время преемник Шойгу может стать преемником Путина.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России уже идут определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти. Сейчас на пост преемника Путина есть несколько кандидатов. И при определенных условиях трансфер власти может сыграть на руку Украине.

В то же время посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что на сегодня в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

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