Торговля мясом кошек и собак находится под официальным запретом местных властей уже более 70 лет, однако в последнее время некоторые магазины снова начали зарабатывать на этом деле деньги.

В специальном административном городе Китая Гонконге состоялись рейды проверок местных магазинов из-за подозрения в незаконной продаже кошачьего и собачьего мяса со стороны торговцев.

По данным CNN, в рамках проверок сотрудники Департамента пищевых продуктов и гигиены окружающей среды и Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD) сообщили о соответствующем подозрении магазину, который находится в одном из крупнейших коммерческих районов Яу Ма Тей (Yau Ma Tei).

Офицеры изъяли предполагаемые образцы свежего "собачьего или кошачьего мяса" во время совместной блиц-операции, которую провели в четверг, 9 февраля.

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Сообщается, что днями ранее правоохранители получили жалобы в отношении владельца магазина, который организовал торговлю мясом собак и кошек.

Также магазин собираются проверить на наличие лицензии, позволяющей вести торговлю свежим мясом.

"Если это докажут, будет возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении AFCD.

Запрет на употребление кошачьего и собачьего мяса в Гонконге

Полуавтономный город Китая принял решение официально запретить употребление мяса собак и кошек в 1950 году. Уже более 70 лет местные власти и общественность активно контролируют соблюдение запрета и усиливают меры безопасности для выявления правонарушителей в Гонконге.

Так, за убийство животных и продажу их мяса правонарушителям грозит максимальный штраф в размере 5000 местных долларов (637 долларов США) и шесть месяцев лишения свободы после получения приговора.

В 2017 году аналогичное решение принял парламент Тайваня. Там за продажу, покупку и употребление в пищу мяса кошек и собак ввели штраф в размере от 50 тысяч до 2 миллионов тайваньских долларов.

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