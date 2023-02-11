В специальном административном городе Китая Гонконге состоялись рейды проверок местных магазинов из-за подозрения в незаконной продаже кошачьего и собачьего мяса со стороны торговцев.
По данным CNN, в рамках проверок сотрудники Департамента пищевых продуктов и гигиены окружающей среды и Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD) сообщили о соответствующем подозрении магазину, который находится в одном из крупнейших коммерческих районов Яу Ма Тей (Yau Ma Tei).
Офицеры изъяли предполагаемые образцы свежего "собачьего или кошачьего мяса" во время совместной блиц-операции, которую провели в четверг, 9 февраля.
Сообщается, что днями ранее правоохранители получили жалобы в отношении владельца магазина, который организовал торговлю мясом собак и кошек.
Также магазин собираются проверить на наличие лицензии, позволяющей вести торговлю свежим мясом.
"Если это докажут, будет возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении AFCD.
Запрет на употребление кошачьего и собачьего мяса в Гонконге
Полуавтономный город Китая принял решение официально запретить употребление мяса собак и кошек в 1950 году. Уже более 70 лет местные власти и общественность активно контролируют соблюдение запрета и усиливают меры безопасности для выявления правонарушителей в Гонконге.
Так, за убийство животных и продажу их мяса правонарушителям грозит максимальный штраф в размере 5000 местных долларов (637 долларов США) и шесть месяцев лишения свободы после получения приговора.
В 2017 году аналогичное решение принял парламент Тайваня. Там за продажу, покупку и употребление в пищу мяса кошек и собак ввели штраф в размере от 50 тысяч до 2 миллионов тайваньских долларов.