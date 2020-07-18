Во Франции горит старинный собор Святых Петра и Павла (фоторепортаж, видео)

Отмечается, что пламя пока не смогли взять под контроль. Сами же спасатели называют пожар «серьезной».

В соборе Святых Петра и Павла города Нант на западе Франции произошел пожар. На ликвидацию пламени мобилизовали 70 спасателей.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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По информации СМИ, сигнал о пожаре поступил примерно в 7:30 утра. На кадрах видно, как из окон между двумя башнями валит густой черный дым.

Отмечается, что пламя пока не смогли взять под контроль. Сами же спасатели называют пожар «серьезной».

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020

Собор является одной из крупнейших готических церквей Франции, строившийся 457 лет – вплоть до 1891-го.

Как сообщал УНИАН, в Париже ровно год назад, вечером 15 апреля 2019 года, произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - в одном из самых знаменитых соборов в мире.

На момент пожара в Соборе Парижской Богоматери проводились ремонтные работы, и предполагалось, что пожар мог быть связан с ними. Однако, по словам главного архитектора по вопросам сохранения исторических памятников Филиппа Вильнева, когда произошел пожар, на площадке не было ни одного работника. Позже в полиции предположили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.Охватившее здание пламя, смогли потушить лишь к утру, нанесло громадный ущерб Нотр-Даму.

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