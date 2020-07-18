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Во Франции горит старинный собор Святых Петра и Павла (фоторепортаж, видео)

11:20, 18 июля 2020
Мир
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В соборе Святых Петра и Павла города Нант на западе Франции произошел пожар. На ликвидацию пламени мобилизовали 70 спасателей.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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По информации СМИ, сигнал о пожаре поступил примерно в 7:30 утра. На кадрах видно, как из окон между двумя башнями валит густой черный дым.

Отмечается, что пламя пока не смогли взять под контроль. Сами же спасатели называют пожар «серьезной».

Собор является одной из крупнейших готических церквей Франции, строившийся 457 лет – вплоть до 1891-го.

Как сообщал УНИАН, в Париже ровно год назад, вечером 15 апреля 2019 года, произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - в одном из самых знаменитых соборов в мире.

На момент пожара в Соборе Парижской Богоматери проводились ремонтные работы, и предполагалось, что пожар мог быть связан с ними. Однако, по словам главного архитектора по вопросам сохранения исторических памятников Филиппа Вильнева, когда произошел пожар, на площадке не было ни одного работника. Позже в полиции предположили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.Охватившее здание пламя, смогли потушить лишь к утру, нанесло громадный ущерб Нотр-Даму.

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