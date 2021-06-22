На втором месте – Гонконг, далее Бейрут в Ливане и Токио в Японии.

Столица Туркменистана – Ашхабад – возглавила рейтинг самых дорогих для проживания иностранных работников городов мира.

Об этом пишет BBC со ссылкой на результаты исследования консалтинговой фирмы Mercer.

На втором месте – Гонконг, далее Бейрут в Ливане и Токио в Японии.

Города оценивали по более чем 200 пунктам и самое главное – зарплатой эмигрантов. Большинство городов в рейтинге являются бизнес-центрами, в которых экономический рост привел к повышению цен на жилье и другие жизненные потребности.

Читайте такжеВ Италии отменяют обязательное ношение масок на улицеНо это не касается Ашхабада. Дорогой жизнью жители туркменской столицы обязаны не процветанию, а экономическими проблемами. Туркменистан, известный своим автократическим правительством и большими запасами газа, до сих пор борется с последствиями экономического кризиса.

Страна зависит от экспорта газа в Россию. Учитывая это, говорят аналитики, экономические потрясения были вызваны низкими ценами на газ.

Многие жители столицы едва могут позволить себе даже элементарные вещи, такие как еда. Люди обычно часами стоят в очередях за хлебом или мукой. В то же время остальная часть города активно застраивается блестящими дорогими высотками.

В перечне от Mercer также есть три швейцарских города (в частности Цюрих, который в этом году опустился на 5-ю строчку), а китайский Шанхай по сравнению с предыдущими годами поднялся на 6 позицию, Сингапур – на 7-й, столица КНР Пекин – на девятом месте.

Бишкек в Кыргызстане оказался самым дешевым городом для иностранных рабочих по результатам исследования.

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Автор: Яна Ставская