Неизвестный объект был сбит над канадской территорией Юкон в феврале прошлого года.

Появилось первое изображение одного из объектов, сбитых над территорией США и Канады в прошлом году. Об этом сообщает издание CTV News.

Американский истребитель F-22 сбил объект 11 февраля 2023 года, вскоре после того, как он вошел в воздушное пространство Канады над территорией Юкон, которая граничит с Аляской.

Это был один из трех воздушных объектов, которые были сбиты над Аляской, Юконом и озером Гурон между 10 и 12 февраля прошлого года.

Видео дня

Сообщается, что они были намного меньше китайского воздушного шара, который ранее вызвал горячие дебаты в СМИ. Напомним, в прошлом году Пентагон сбил китайский шар над американской территорией.

Эта ситуация вызвала политический резонанс, который, как сообщалось, мог подорвать попытки Америки и Китая урегулировать непростые отношения.

Неизвестно, что именно было сбито 11 февраля истребителем F-22. Официальные лица описали объект над Юконом как "вероятный воздушный шар", который имел "цилиндрическую" форму.

В заявлении Пентагона говорится, что это был маленький воздушный шар с привязанным полезным грузом.

Неизвестные летательные объекты - что интересного

Ранее украинские военные зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Видео снял дрон DJI, которым управлял оператор. На кадрах можно видеть довольно большой объект, который неподвижно висит над поверхностью.

Также напомним, что известный астроном Адам Фрэнк призвал не связываться с НЛО, ведь это может быть опасным.

В частности, он подверг критике концепцию METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) - попытки передачи межзвездных посланий.

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