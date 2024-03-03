Объект висел в воздухе над полем боя и двигался.

Украинские военные зафиксировало неизвестный летательный объект над зоной боевых действий. Выяснить, что это было, не удалось.

Как пишет BILD, видео с НЛО снял дрон DJI, которым управлял украинский оператор. На кадрах видно какой-то крупный объект, неподвижно висящий над землей в воздухе.

"Представитель компании-производителя беспилотника заявил, что не может объяснить, что именно сняли военные. Он высказал предположение, что во время записи видео произошел технический сбой", - пишет издание.

Случаи фиксации НЛО

В апреле стало известно, что в США один из пассажиров самолета зафиксировал НЛО в форме сигары. Объект двигался с постоянной скоростью наравне с самолетом, а затем исчез в облаках.

Пассажир снял странный объект на камеру телефона, а затем распространил видео в сети. На кадрах видно, как серебристое прямоугольное пятно движется на той же высоте, что и самолет, приближается к облакам и исчезает.

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