Существование оперативной группы под названием "Европейский центр командного управления Украина" ранее не разглашалось.

В немецком городе Штутгарт работает международная оперативная группа, которая занимается доставкой оружия и боеприпасов украинской армии для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информацию двух высокопоставленных чиновников в Пентагоне.

Чиновники рассказали журналистам об усилиях Европейского командования США в Штутгарте, чтобы переместить как можно больше оружия из американских запасов к границе Украины.

Представители 14 стран, в том числе Украины, направили офицеров связи в оперативную группу в Штутгарте, которая принимает запросы от правительства в Киеве и организует доставку оружия и припасов из разных стран, сказал один из чиновников.

Существование оперативной группы под названием "Европейский центр командного управления Украина" ранее не разглашалось.

Как сообщал УНИАН, президент Джо Байден объявил 21 апреля, что США отправляют Украине дополнительный пакет помощи на $800 млн, включая десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 тыс. единиц боеприпасов.

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