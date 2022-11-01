Они обеспокоены тем, что Россия может попытаться приобрести у Ирана ракеты.

Соединенные Штаты Америки будут использовать все необходимые инструменты, чтобы разоблачать и противостоять поставкам Ираном оружия России.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга, пишет CNN.

Он сказал, что США "нацелились на сети распространения иранских БПЛА" и постоянно ищут "цели, которые могут быть подходящими для ответных действий".

Видео дня

"Мы обеспокоены тем, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана современное обычное оружие, такое как ракеты "земля-земля", которые почти наверняка будут использоваться для поддержки войны России против Украины", - добавил Прайс.

Прайс заверил, что США будут применять все санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, чтобы Ирану было труднее продавать его России.

Иран поставляет оружие РФ

Летом стало известно, что Россия закупила у Ирана дроны Shahed-136 и Mohajer-6.

Власти Ирана не признают это и даже предлагают Украине вместе провести расследование того, как их дроны попали в Россию.

По данным CNN, сейчас иранские власти готовятся отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, ударные дроны и баллистические ракеты.

В Воздушных Силах ВСУ говорят, что захватчики могут разместить иранские ракеты к северу от Украины. Спикер Юрий Игнат отметил, что у Украины нет эффективной защиты от таких ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: