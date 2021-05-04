ЕС оставляет за собой право принять ответные меры.

Европейский союз выразил протест послу Российской Федерации Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении высокопоставленных европейских чиновников.

Читайте такжеПольша просит Чехию не способствовать развитию "абортного туризма" - СМИОб этом сообщается на сайте ЕС.

"Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении со стороны институтов ЕС и государств-членов ЕС этого решения, которое было сугубо политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований", - говорится в сообщении.

Послу напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и распоряжении Российской Федерации в отношении так называемых "недружественных государств", выразив свою глубокую обеспокоенность совокупным влиянием всех этих решений на отношения между ЕС и правительством Российской Федерации.

Они также отметили, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза.

В список вошли председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассолі, руководитель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, председатель Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

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Автор: Людмила Жерновская