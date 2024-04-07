Отмечается, что сторонники Украины месяцами работали над выработкой идей о том, как НАТО могло бы занять более решительную позицию по поддержке Киева на фоне разногласий в США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вкладывает свое наследие в последний рывок по укреплению международной поддержки Украины в ее борьбе против России, что может привести к "более прямой" конфронтации Альянса с Россией, пишет The Hill.

Издание напоминает, что Столтенберг, который в этом году уйдет в отставку, предложил странам-членам НАТО создать на пять лет фонд в $100 миллиардов для Украины, а также возглавить группу "Рамштайн", координирующую поставки оружия Киеву.

"Миссия Столтенберга состоит в том, чтобы добиться консенсуса среди членов Альянса и сделать соответствующее заявление в Вашингтоне в июле на ежегодном саммите НАТО, посвященном его 75-летию", - пишет The Hill.

Ожидается, что это будет последний саммит НАТО со Столтенбергом на посту генерального секретаря, а его вероятным преемником считается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как отметил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) и бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд, это не просто защита от возможной победы Трампа на выборах, но в некотором смысле защита от США в целом: "Европа должна активизироваться".

Отмечается, что сторонники Украины месяцами работали над выработкой идей о том, как НАТО могло бы занять более решительную позицию по поддержке Киева на фоне разногласий в США.

"Но реализация фонда в $100 миллиардов, координация пожертвований оружия и институционализация программы обучения для украинских сил поставят НАТО в более прямую конфронтацию с Россией и ознаменуют собой серьезный сдвиг от довольно осторожной роли Альянса. США и другие западные союзники, опасаясь спровоцировать Путина, в течение двух лет стремились достичь определенной дистанции между Альянсом и Украиной, чтобы не вызвать реакцию Москвы", - говорится в публикации.

Столтенбергу предстоит привлечь на свою сторону всех членов Альянса, добавляет издание. При этом как самое большое препятствие рассматривается Венгрия.

Фонд НАТО для Украины на $100 миллиардов - актуальное

Напомним, Йенс Столтенберг заявил, что фонд НАТО на 100 миллиардов для Украины может быть создан еще до июля 2024 года.

Он убежден, что фонд будет создан, несмотря на то, что некоторые страны на этой неделе выражали колебания, ведь долгосрочная поддержка является жизненно необходимой сейчас и для восстановления страны после войны.

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