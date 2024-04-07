Времени катастрофически не хватает, пишет издание.

После более чем двух лет жестокой и беспощадной войны с Россией Украина все еще готова и способна защитить свою демократию и территорию, но она не сможет сделать это без американской военной помощи, пишет The New York Times.

Отмечается, что большинство американцев понимают это и считают, что обуздание реваншистских мечтаний Путина является долгом Америки перед Украиной и американской безопасностью.

По данным издания, опрос, проведенный Чикагским советом по глобальным вопросам и Ipsos, показал, что 58% американцев выступают за предоставление экономической помощи Украине и отправку большего количества оружия и военной техники украинскому правительству. А 60% респондентов заявили, что отношения с Украиной больше укрепляют американскую национальную безопасность, чем ослабляют ее.

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Кроме того, указывается, что многие члены Конгресса от республиканцев также поддерживают продолжение военной помощи.

"Печально, что судьба Украины стала жертвой междоусобной республиканской политики. У спикера Палаты представителей Майка Джонсона есть полномочия поступить правильно, но времени катастрофически не хватает. Без американской артиллерии, а также противотанковых и зенитных снарядов и ракет Украина не сможет сдержать армию, которая имеет гораздо больший запас людей и боеприпасов, - пишет издание. - Ожидается, что с приближением лета Россия подготовит новый наступательный удар. И Джонсон знает это".

В NYT считают, что, учитывая рискованное положение Украины, большинство демократов и республиканцев, скорее всего, примут то, что готовит Джонсон, даже те меры, по поводу которых у них есть сомнения, особенно потому, что пакет также включает помощь Израилю и Тайваню.

Отмечается, что американское оружие и артиллерия необходимы для способности Украины удерживать линию обороны и, в конечном итоге, вести переговоры о прекращении боевых действий с позиции силы.

"Путин с самого начала делал ставку на то, что Соединенные Штаты не сделают все возможное в своей поддержке Украины, и он, должно быть, наслаждается происходящим в Конгрессе… Разрешение России навязывать свою волю Украине было бы разрушительным ударом по авторитету и лидерству Америки, что стало бы выполнением одной из долгосрочных целей Путина. Это, в свою очередь, может побудить его попробовать себя в более отдаленных регионах, будь то в странах Балтии, в Западной Европе или на юге, и станет сигналом Си Цзиньпину, что Китай тоже может проявить свое влияние", - говорится в публикации.

Указывается, что Трамп и его последователи могут утверждать, что безопасность Украины или даже Европы не является делом Америки:

"Но последствием победы России в Украине станет мир, в котором авторитарные лидеры будут свободно подавлять инакомыслие или безнаказанно захватывать территорию. Это угроза безопасности Америки и мира. Конгресс готов противостоять этой агрессии; долг Джонсона - вынести это усилие на голосование".

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники собираются удвоить усилия в вопросе поиска ресурсов, в которых нуждается Украина.

Он отметил, что за последние месяцы Украина достигла определенного прогресса. В частности, она оттеснила российский флот в Черном море, открыв судоходные пути для экспорта зерна. Кроме того, Украина привлекает все больше частных инвестиций, и храбро удерживает позиции на поле боя перед лицом российского наступления.

"Но мы также знаем это: Украине срочно нужна дополнительная помощь", - заявил он.

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