В Париже много говорят о помощи Киеву, но мало делают. Берлин помогает больше, но делает боязные публичные заявления.

Разногласия во взглядах на войну в Украине между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном углубляются и все больше переходят в плоскость личных обид друг на друга. Об этом заявил немецкий эксперт по международным отношениям Штефан Мейстер в авторской статье для французской газеты Le Monde.

Так мощный удар по отношениям Германии и Франции нанесли заявления двух лидеров в последние недели. На фоне категорического отказа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, Макрон ошарашил заявлением о возможности отправки западных войск в Украину.

"В то время, когда Европа должна выступить единым фронтом в поддержку Украины и ее защиты от гибридной войны, которую ведет Россия, два крупнейших европейских государства погрузились в глубокий кризис доверия и лидерства", - говорится в публикации.

Видео дня

Немецкий аналитик отмечает, что Макрон и Шольц имеют очень разные характеры, и это не способствует взаимной симпатии. Но сейчас им все труднее наладить профессиональные рабочие отношения, а то, что их разъединяет, с каждым днем становится все более личным. С немецкой точки зрения, громкие заявления Макрона были сделаны несвоевременно и без консультаций с партнерами. И наоборот, в Париже все меньше понимают робость Германии в решении критически важных проблем континента.

Пикантным моментом здесь является тот факт, что, несмотря на всю публичную нерешительность Шольца, Германия является вторым после США крупнейшим поставщиком оружия в Украину. В то же время Франция на фоне громких заявлений Макрона занимает лишь 14-ю строчку в этом списке.

"Немецкое правительство не скрывает своего растущего раздражения желанием господина Макрона позиционировать себя как лидера Европы. (...) Создается впечатление, что Германия не хочет брать бразды правления в свои руки, а Франция на это не способна", - пишет аналитик Штефан Мейстер.

Помощь Украине: позиции Франции и Германии

Как писал УНИАН, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправка западных армий в Украину не является невозможной, хотя сейчас на это нет согласия. Позже на встрече с парламентскими партиями Макрон уточнил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Параллельно с этой словесной решимостью Макрона, в Берлине делают прямо противоположные заявления. Так, и канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Борис Писториус отметили, что Германия отвергает возможность размещения своих войск на территории Украины и призывает прекратить дискуссии по этой теме. Также Берлин исключает возможность передачи украинцам ракет Taurus.

Вас также могут заинтересовать новости: