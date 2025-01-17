Администрация президента США Джо Байдена рассекретила информацию о том, как она помогла Украине в развитии военной индустрии беспилотников, пишет The New York Times.
Отмечается, что официальные лица США сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников, сражаясь с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.
Это та часть военной поддержки США, которая до этих пор оставалась "в тени".
Акцентируется, что помощь включала поддержку (деньгами и направлением сотрудников разведки в Украину) в разработке нового поколения беспилотников и революционных методах ведения войны.
Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на войну:
"Мы увидели, как беспилотные летательные аппараты становятся все более важными в боевых действиях на Украине и будут играть центральную роль во всех будущих боях".
По его словам, усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, а активизировались они в ходе подготовки ко второму контрнаступлению Украины.
В NYT со ссылкой на американских чиновников отметили, что инвестиции США сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными - они уничтожили четверть российского черноморского флота и помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.
Новый пакет помощи США для Украины - что сообщалось
Напомним, на днях США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов.
В него вошли ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и так далее.