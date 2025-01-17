Речь идет о той части военной поддержки, которая до этих пор оставалась "в тени".

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила информацию о том, как она помогла Украине в развитии военной индустрии беспилотников, пишет The New York Times.

Отмечается, что официальные лица США сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников, сражаясь с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.

Это та часть военной поддержки США, которая до этих пор оставалась "в тени".

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Акцентируется, что помощь включала поддержку (деньгами и направлением сотрудников разведки в Украину) в разработке нового поколения беспилотников и революционных методах ведения войны.

Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на войну:

"Мы увидели, как беспилотные летательные аппараты становятся все более важными в боевых действиях на Украине и будут играть центральную роль во всех будущих боях".

По его словам, усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, а активизировались они в ходе подготовки ко второму контрнаступлению Украины.

В NYT со ссылкой на американских чиновников отметили, что инвестиции США сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными - они уничтожили четверть российского черноморского флота и помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.

Новый пакет помощи США для Украины - что сообщалось

Напомним, на днях США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов.

В него вошли ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и так далее.

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