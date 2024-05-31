В статье говорилось о планах мобилизовать 200 тысяч поляков, которые будут отправлены на войну в Украину.

Польское государственное информационное агентство PAP заявило о вероятной российской кибератаке в пятницу после того, как в его ленте новостей появились ложные статьи о военной мобилизации в Польше.

Как заявили в PAP, в статье говорилось о том, что 1 июля в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация и планируется призвать 200 тысяч человек, которые будут отправлены в Украину.

Вице-премьер-министр, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что начато срочное расследование этого дела.

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"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, которая была направлена с российской стороны. Цель - дезинформация перед выборами и парализовать общественность", - сказал он в интервью Polsat News.

"Польское агентство прессы подчеркивает, что не является источником этой информации. Рассылка не была подготовлена агентством и не была написана или передана журналистами PAP", - отмечают в СМИ.

В российском посольстве в Варшаве заявили Reuters, что ничего не знают об инциденте, и отказались от дальнейших комментариев.

Польша - новости

Ранее министр иностранных дел страны Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не должна отвергать отправку войск в Украину. При этом он не уточнил, какой потенциально может быть роль польских войск в российско-украинской войне.

Ранее власти Польши усилили меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине - аэропорта Жешув-Ясенка из-за угрозы российских диверсий.

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