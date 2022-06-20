Польские пограничники показали провокацию белорусских военных. По данным пограничной службы Польши, они пытались сделать подкоп под установленным на границе забором.
Фото подкопа пограничники опубликовали в своем Twitter-аккаунте.
Так, сообщается, что на участке в районе польского села Дубичи Церковные военные заметили шестерых белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором.
"19 июня 21 человек, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии, пытались незаконно попасть на территорию Польши", - говорится также в сообщении.
Напомним, СМИ узнали подробности обороны границы с Беларусью армией Украины. Так, на белорусской границе украинские воины усиленно укрепляются.
Журналисты узнали, что белорусские и российские военные постоянно передвигаются на той стороне границы, устраивая или имитируя учения, однако ракетные установки развернуты в сторону Украины.