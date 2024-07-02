Одно из изменений касается вновь прибывших беженцев из Украины. Правительство считает его пока не оправданным.

Польша продлила временную защиту для украинцев до 30 сентября 2025 года, но прекратила один из видов помощи для беженцев.

Как сообщает "Польское радио", с 1 июля прекратили один из видов помощи для новоприбывших украинцев из числа вынужденных переселенцев. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик объявил, что домохозяйства, которые будут принимать украинцев, не смогут получать денежную компенсацию в размере 40 злотых в день.

Украинцы смогут получать помощь в местах совместного проживания. Также отменена выплата 300 злотых единовременного пособия для новоприбывших украинцев.

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"Новых беженцев - немного, поэтому эта система по нашему мнению, а также по мнению многих наблюдателей, кажется не оправдана", - отметил Дущик.

Украинские беженцы в Польше

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 июля вступят в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие в размере 300 злотых (3 тыс. грн) будет отменено, изменятся правила получения номера PESEL. Одним из изменений станет продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

10 июня польский президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам, который продлевает время их пребывания в стране.

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