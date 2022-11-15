Запад может отреагировать разве что ускорением поставок систем ПВО Украине.

Россияне не целились по территории Польши, а скорее всего атаковали Яворовский полигон во Львовской области.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович, он не верит в то, что Россия специально нанесла ракетный удар по стране НАТО. Вместе с тем члены Альянса не будут "поднимать градус".

"Они (русские - ред.) как всегда будут говорить "это не мы", пошли по пути отрицания. Всё, как обычно. Я уверен, что страны НАТО воспользуются этой паузой для того, чтобы не поднимать градус. Оно же как размывается? "Сейчас проведём тщательное расследование, надо установить все факты" и так далее. А какая может быть реакция? Удар по российским силам? Не верю. Бесполётная зона над Украиной? Не верю. Максимум - ультиматум "не стреляете западнее определённой долготы", но тогда возникает вопрос: почему на всей остальной территории Украины должны гибнуть люди, а тут не должны? Это сложное политическое решение", - высказался Арестович.

Видео дня

Он не верит в версию умышленного удара по Польше.

"Есть большая разница в убийстве по неосторожности и убийстве с предварительным намерением. Если бы они целились - это было бы прямое нападение, а тут, извините, военный инцидент, принесем извинения и выплатим компенсации", - сказал Арестович.

Какие ракеты упали, по обломкам установить не сложно, добавил советник ОП: "Даже если факты будут таковы, что это украинский ЗРК С-300, допустим, даже в этом случае мы бы не стреляли просто так. Если бы не было воздушного налёта на территорию Украины. То есть, это всё равно следствие российского акта агрессии, потому что мы защищали свою страну и Польшу тоже, кстати".

По словам советника ОП, Запад может отреагировать разве что ускорением поставок систем ПВО Украине.

"В страшную блокаду Калининградской области, введение бесполётной зоны не верю, в отдалённые последствия - верю, и они будут заключаться в поставках вооружения, в том числе ПВО более сильными темпами, потому что война так или иначе пришла на территорию страны НАТО и есть два первых погибших гражданина. Для НАТО это будет, кстати, хороший урок: войну удержать в узде очень сложно, она всегда, зараза, хочет эскалироваться и расширяться, и втягивать всё больше и больше", - ответил Арестович.

Падение ракет в Польше

Сегодня вечером ряд польських СМИ сообщили о взрывах на ферме в Люблинском воеводстве в 65 км от Украины и двух погибших. На место инцидента прибыли военные и правоохранители.

Агентство AP со ссылкой на источники в американской разведке писало о падении российских ракет на территории Польши.

Вместе с тем польские власти не спешат делать какие-либо официальные заявления по этому поводу. Известно, что премьер Матеуш Моравецкий созвал заседание Комитета Совета министров по нацбезопасности.

В Пентагоне пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть причастность России к происшествию с двумя погибшими гражданскими.

Вас также могут заинтересовать новости: