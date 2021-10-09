После подсчета почти 100% голосов на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии.

Победу на парламентских выборах в Чехии, которые прошли в пятницу и субботу, согласно предварительным результатам подсчета голосов, одерживают оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

После подсчета почти 100% голосов на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28 процентов голосов. Движение Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.

На третьем месте еще одна - левоцентристская - оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты с Томио Окамурой. Впервые в истории Чехии и Чехословакии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели пятипроцентный барьер.

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Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает центристское движение АНО (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

Премьерство Бабиша, крупного бизнесмена, сопровождалось коррупционными скандалами. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования "Досье Пандоры".

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Автор: Тамара Отовская