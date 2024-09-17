В книге Райана Уэсли Раута Трамп оценивается как "дурак" и "болван".

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут в своей книге "Украинская война, которую нельзя выиграть" призвал Иран убить экс-президента США. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что в книге Трамп оценивается как "дурак" и "болван". При этом сам автор признался, что когда-то голосовал за Трампа и берет на себя часть вины за "ребенка, которого мы выбрали нашим следующим президентом, который в итоге оказался безмозглым".

"Мне так надоело, что люди спрашивают меня, демократ я или республиканец, потому что я отказываюсь отнести сеье к определенной категории. Мир был бы лучше, если бы им руководили женщины, кажется, что совокупность мировых проблем вращается вокруг мужчин с огромной незащищенностью и детским интеллектом и поведением", - писал подозреваемый. Видео дня

Как известно, 58-летнего Раута арестовали в воскресенье после того, как власти заявили, что он преследовал кандидата в президенты от Республиканской партии, когда тот играл в гольф в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, с автоматом типа AK-47 во время очевидной попытки убийства, которой помешала Секретная служба.

Второе покушение на Трампа

Как сообщал УНИАН, возле гольф-клуба Трампа во Флориде произошла стрельба. Сообщалось, что экс-главе Белого дома ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности.

Позже Трамп прокомментировал стрельбу возле гольф-клуба. По его словам, он в безопасности и здоров, "ничто меня не остановит, я никогда не сдамся".

Вас также могут заинтересовать новости: