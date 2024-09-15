По словам Дэвида Френча, нежелание Трампа сказать простую правду демонстрирует, что он все еще находится в плену собственных обид.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не скажет, что хочет победы Украины в противостоянии российский агрессии. Об этом в своей колонке для The New York Times рассказал Дэвид Френч, обозреватель Opinion, который пишет о праве, культуре, религии и вооруженных конфликтах. Он является ветераном операции "Свобода Ирака" и бывшим участником конституционного процесса.

Он напомнил, что во время недавних дебатов с демократкой Камалой Харрис республиканец отказался сказать - несмотря на многочисленные вопросы - что он хочет, чтобы Украина выиграла войну с Россией. При этом Трамп подчеркивал прекращение войны, а не выигрыш в войне.

"Позиция, которая может казаться разумной, пока вы не поймете, что попытка принудить к миру на этой стадии конфликта почти наверняка закрепит триумф России. Россия удерживала бы огромную часть украинской территории, и Путин справедливо считал бы, что он победил и Украину, и Соединенные Штаты", - пишет эксперт. Видео дня

Он отмечает, что нет сценария, при котором триумф России был бы в интересах США, поскольку победа РФ не только расширит сферу влияния Кремля, но и станет катастрофой для прав человека и будет угрожать исчезновением украинской национальной идентичности, что приведет к изменению "глобального баланса сил".

"Когда ставки самые высокие - на выборы, на страну или на международный порядок - Трамп думает не просто о себе, он думает о себе наиболее нестабильным способом. Он не может воспринимать реальность. Наблюдая за ним вблизи в течение девяти лет, наши противники и союзники знают, что это правда. Они знают, что он доверчив и импульсивен. Нежелание Трампа сказать простую правду - что украинская победа отвечает национальным интересам Америки - демонстрирует, что он все еще находится в плену собственных обид, и не осталось никого, кто мог бы остановить его от того, чтобы сделать все хуже", - резюмирует автор.

Дональд Трамп - последние заявления

Победа Камалы Харрис на выборах президента США будет означать войну с Россией. Об этом, обращаясь к избирателям во время своего выступления на митинге в Лас-Вегасе, заявил экс-глава Белого дома, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Он, в частности, обвинил Харрис в том, что она хочет вернуть в Штатах военный призыв.

Также УНИАН сообщал, что Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис. Республиканец уверен, что первые дебаты были успешными для него.

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