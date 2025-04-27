Некоторым из высокопоставленных чиновников пришлось даже оправдываться за свои действия на прощании с понтификом.

Высокопоставленные чиновники из Германии и Польши попали в скандал из-за селфи перед похоронами Папы Римского Франциска, которые состоялись 26 апреля в Риме, сообщают TVN24 и Tagesspiegel.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер опубликовал селфи с площади Святого Петра перед похоронами. На фотографии политик улыбается, поэтому его обвинили в неуважении к трагическому событию.

"Похороны Папы - это не Октоберфест. Можно радоваться, что Зёдер хотя бы не держит в руке шашлык", - прокомментировала председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман, добавив, что "селфи с похорон имеют в себе что-то действительно неприличное".

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В подобный скандал попали и польские политики. Пресс-служба Ватикана опубликовала фото, как на похороны прибывает делегация Польши - президент Анджей Дуда с первой леди, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и спикер польского Сейма Шимон Головня. В этот момент последний делал фото.

В Польше эти фотографии также вызвали возмущение. Политики писали, что Головня "вел себя, как старшеклассник на экскурсии".

На фоне критики Головня прокомментировал инцидент. Он заявил, что фотографировал толпу, а не делал селфи. Зато польские депутаты Михал Войцик и Роман Гертих опубликовали в соцсетях именно селфи с похорон.

Похороны Папы Римского

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 апреля, в Риме на площади Святого Петра прошла церемония прощания с Папой Франциском. Понтифик умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет.

Отметим, что на прощание с Папой прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Также присутствует президент США Дональд Трамп. Перед церемонией оба провели двусторонние переговоры.

Через несколько дней в Ватикане будут выбирать нового Папу Римского. В течение 20 дней в Ватикане созовут конклав кардиналов, которые будут участвовать в голосовании в Секстинской капелле.

Если выборы пройдут успешно, то на площади святого Петра будет подан белый дым. А если фаворита не будет, то выпустят черный дым.

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