Светлана Тихановская уверенная, что чем больше власть запугивает людей, тем больше их будет выходить на улицу / фото REUTERS
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала похищение в Минске своей соратницы Марии Колесниковой.
Ее слова передает Tut.by.
По ее мнению, Колесникову похитили представители власти для того, чтобы сорвать работу Координационного совета.
"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.
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Похищение Колесниковой: что известно
- Очевидица похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили около 10:05 возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
- Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от TUT.BY и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.
- Минская милиция заявляет, что не задерживала члена президиума Координационного совета, оппозиционерку Марию Колесникову.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
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