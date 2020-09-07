Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала похищение в Минске своей соратницы Марии Колесниковой.

Ее слова передает Tut.by.

По ее мнению, Колесникову похитили представители власти для того, чтобы сорвать работу Координационного совета.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.