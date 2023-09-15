Венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в Азии, отметили в МИД Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время поездки в Гонконг заявил, что мир страдает не из-за нападения России на Украину, а из-за глобализации конфликта Европой.

На соответствующее заявление венгерского министра обратили внимание в МИД Украины.

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", - отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Напомним, ранее Сийярто уже заявлял о "глобализации войны" Европой, отмечая, что санкции против России являются неэффективными. При этом он сказал, что "некоторые европейские политики находятся в военном психозе". По его версии, США "подтолкнули Европу к соперничеству" относительно того, кто и в каком объеме будет помогать Украине, и этим "буквально уничтожается Европа".

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