Резолюция Европарламента, которой он признал Александра Лукашенко причастным к войне в Украине и считает необходимым выдать ордер на арест Лукашенко по делу похищения украинских детей, - это продолжение предыдущих двух резолюций по Беларуси. Отличие от предыдущих документов в том, что соучастие Беларуси в агрессии против Украины зафиксировано, а соучастие Лукашенко в вывозе украинских детей задекларировано. Поэтому есть призыв выдать ордер на арест Лукашенко - наравне с Путиным - именно по делу похищения украинских детей.

Теоретически, после такой резолюции против Беларуси могут быть введены новые санкции

Будет ли выдан ордер на арест Лукашенко по этому делу? Не знаю. Так, ближайшее окружение Лукашенко, в том числе и его политическая прислуга, вместе с россиянами вывозили этих детей в беларуские пионерские лагеря сроком от месяца до трех, вроде бы на оздоровление. Там для этих детей читали какие-то лекции. Скорее всего, о "Великой России" - не думаю, что читали лекции по истории Украины. Через месяц, максимум, два детей возвращали на территорию РФ, за исключением небольшого количества тех, которые нуждались в лечении. Их на самом деле бесплатно лечили в беларуских медицинских учреждениях, однако возвращали обратно в Россию, не в Украину... поэтому это - формат соучастия. То есть, при определенных условиях, можно говорить о соучастии, однако в таком случае должны были бы выдавать ордер на арест еще из десятка человек в самой России. Ведь, в таком случае, по уровню участия, Лукашенко находится во втором десятке.

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Теоретически, после такой резолюции против Беларуси могут быть введены новые санкции. Вопрос в том, насколько они будут эффективными. Беларусь попадала под санкции с 1998 года. Без ограничений со стороны ЕС Беларусь с 1998 года была три или четыре года…

После завершения войны в Украине Беларусь может изменить политику в случае наступления в России политического кризиса

Скорее всего, со стороны Беларуси будут определенные попытки наладить отношения с Западом. Консультации продолжаются последний год, однако не имеют успеха, ввиду привязки Беларуси к России. И они могут активизироваться в начале весны 2024 года. Дело в том, что в начале 2024 года в Беларуси будут выборы парламента и местных советов. До того момента, поскольку страна все еще находится в формате политического кризиса, я не думаю, что Лукашенко будет демонстративно менять политический курс (учитывая фактор России и возможность дестабилизации собственного положения). Поэтому, скорее всего, формат "запускания конфронтации" останется по крайней мере до Нового года и первого квартала 2024 года. Но, при том будут продолжаться консультации и, в зависимости от событий на фронте в Украине, в зависимости от позиции Китая (КНР было бы неплохо, чтобы Беларусь вышла из пикировки со странами Европейского союза), в зависимости от позиции Турции... возможны определенные практические шаги.

После завершения войны в Украине Беларусь может изменить политику в случае наступления в России политического кризиса. Это не обязательно предполагает выход Украины на границу 1991 года, но политические элиты РФ и население осознают, что это поражение.

Что касается будущего самого Лукашенко, то в 2020 году я сделал прогноз, что это его последний полный срок. Еще до протестов я был уверен, что он удержится и просидит до 2025 года, но при том я остаюсь при мысли, что он может в 2025 году снова пойти на выборы и ему нарисуют каких-то там 90%. Но, что он досидит до конца своего срока, очень малая вероятность.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего