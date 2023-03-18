В настоящее время страны работают над соответствующим проектом, чтобы позволить россиянам свободно пользоваться картами "Мир" в Иране.

Иран позволит использовать российские карточки"Мир" на своей территории в рамках введения соответствующей платежной системы со стороны Тегерана.

О таких планах в интервью российским СМИ сообщил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиан. Его главные тезисы по этому поводу публикует "Это AMES".

"Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат", - отметил он.

Также чиновник анонсировал усиление сотрудничества с РФ в сфере безвиза уже этой весной. По его словам, страны запустят прямые авиарейсы с Санкт-Петербургом и Казанью.

Кроме этого, Тегеран выразил готовность отменить визы для индивидуальных туристов из России. Однако для окончательного решения по этому вопросу требуется время, отметил Али Асгар Шалбафиан.

РФ ищет лазейки для своей платежной системы "Мир"

Напомним, что в сентябре 2022 года Минфин США ввел санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева. После этого стало известно о прекращении обслуживания российских карт "Мир" со стороны США и другого ряда стран, поддержавших соответствующие санкции.

Недавно соответствующее сотрудничество прекратили банки Казахстана, Вьетнама и Армении.

Сейчас РФ ищет лазейки для того, чтобы россияне, несмотря на запрет, могли пользоваться российскими картами за рубежом. В частности, "альтернативу" этой платежной системе придумали в Турции под видом билетной карточки для туристов.

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