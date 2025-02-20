В связи с этим он посоветовал Европе перестать гадать о чем же договорятся Трамп и Путин, а лучше оказать Украине твердую поддержку.

Предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по прекращению войны в Украине "довольно близка к капитуляции".

Об этом сказал бывший советник Трампа национальной безопасности Джон Болтон изданию POLITICO. Он даже предупредил, что этот процесс может привести к выходу США из НАТО.

Болтон, который ушел от Трампа из-за разногласий по вопросам внешней политики, рассказал, что результатом любого соглашения станет ослабление и Украины и Европы. "Будет прекращение огня, будет создана военизированная зона, начнутся переговоры, Украина согласится не вступать в НАТО - это соглашение, которое они могли бы написать в Кремле", - отметил политик.

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При этом он предупредил, что европейские лидеры рискуют принять неверное решение, если одобрят сделку Путина и Трампа по Украине, которая, скорее всего, будет заключена.

Болтон отметил, что прохладно относится к идее размещения миротворцев в Украине. Он обосновал, что такой контингент может стать "постоянной частью ландшафта".

"Я против развертывания миротворческих сил. Опыт работы с ООН показал, что как только вы развертываете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае это будет равносильно фактическому разделу Украины, который может стать де-юре через некоторое время", - обяснил он свою точку зрения.

Кроме того, Болтон задался вопросом, чтобы прояснить, какую функцию будут выполнять такие миротворцы в Украине. "Какова именно роль этих сил? Это обеспечение прекращения огня, и в этом случае правила ведения боевых действий должны будут разрешать миротворцам применять силу, чтобы не допустить нарушения прекращения огня? Или это своего рода миротворческие силы ООН, где нарушители получают от миротворцев знаки приветствия, пока они весело идут своей дорогой? Это критические различия, и, по крайней мере, я не слышал никаких обсуждений среди европейцев, какой из двух вариантов они имеют в виду", - сказал Болтон.

Экс-советник Трампа отметил, что для Европы лучше оказать Украине твердую поддержку, пополняя запасы оружия, а не заниматься прогнозированием будущих сценариев, согласованных Трампом и Путиным.

"Нет абсолютного обязательства вести переговоры о прекращении огня. Поэтому, если вы не готовы отказаться от любой возможности возвращения Украине ее территории, идея заморозки существующей лнии фронта потенциально очень опасна, - предупредил он.

Болон посоветовал европейским лидерам обратиться к госсекретарю Марко Рубио, чтобы смягчить позицию Трампа и не допустить, чтобы разгром Украины превратился в выход США из НАТО. Он объяснил, что Трамп "не проводит политику в том смысле, в каком обычно понимают этот термин. "И поэтому работа с разными членами, разговоры с Марко Рубио, разговоры с Майком Уолтцем, а не разговоры с Питом Хегсетом, могут иметь значение", - объяснил он.

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