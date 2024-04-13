Союзникам Украины необходимо готовиться к длительному периоду, в течение которого США не смогут обеспечить лидерство в условиях мировых угроз.

План президента США Джо Байдена по прекращению войны в Украине очень похож на план его соперника Дональда Трампа.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Байден постоянно отказывает в поставках оружия, которое попросила Украина, опасаясь эскалации войны. Ему следовало быть более решительным в первые дни, когда Владимир Путин был сбит с толку неудачами на фронте.

В то же время политика Байдена в начале войны была подозрительно нерешительной. Вероятно, он дал указание советнику по национальной безопасности Джейку Салливану сохранять низкую значимость войны в Украине для американского избирателя.

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"Замороженный вариант развития событий в корейском стиле, возможно, и был целью Байдена изначально. А теперь выходит репортаж Washington Post, который подробно описывает "секретный" план Дональда Трампа, который, по сути, говорит о том же", - пишет издание.

Рекордный оборонный бюджет Кремля на 2024 год указывает на то, что военные усилия должны достичь пика в этом году. В то же время Запад тоже оказывается слабым. Издание отмечает, что НАТО мог бы остановить войну уже завтра.

"В этой ситуации Трамп, если сказать немного упрощенно, представляет собой высокий риск и высокое вознаграждение, а Байден - низкий риск и низкое вознаграждение. На самом деле трудно увидеть что-то хорошее в любом случае", - пишет газета.

WSJ также отмечает, что союзникам Украины необходимо готовиться к длительному периоду, в течение которого США не смогут обеспечить лидерство в условиях нарастающих мировых угроз.

Помощь Украине от США

Конгресс США с октября не может принять новую масштабную программу военной помощи Украине, что сильно ухудшает ситуацию на поле боя для ВСУ.

Несмотря на то, что помощь блокируют республиканцы, Белый дом даже не пытается искать альтернативные варианты поддержки Киева. "Плана Б" у Байдена просто нет.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают, как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа.

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