Причина смерти пилота пока неизвестна.

Во время рейса пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines из США в Турцию умер пилот. 59-летнему капитану Ильчехину Пехливану стало плохо, когда самолет находился в воздухе.

Как пишет BBC, пилот потерял сознание, ему пытались оказать первую помощь, но безуспешно. Поэтому экипаж запросил экстренную посадку.

Управление самолетом на себя взяли второй пилот и пилот помощи. К сожалению, капитан умер еще до приземления борта. Самолет Airbus A350 приземлился в Нью-Йорке примерно через восемь часов после вылета из Сиэтла.

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Причина смерти пилота пока неизвестна. В начале марта он прошел регулярный медицинский осмотр, и никаких проблем со здоровьем не было обнаружено. Издание подчеркнуло, что пилоты должны проходить медицинские осмотры каждые 12 месяцев. Те, кто старше 40 лет, должны обновлять медицинские сертификаты каждые полгода.

Отмечается, что умерший Ильчехин Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года.

Смерть пилотов во время рейса

К сожалению, это не первый в истории гражданской авиации случай смерти пилота во время совершения рейса. В 2015 году американский летчик Майкл Джонстон умер во время управления бортом со 147 пассажирами и 5 членами экипажа.

У 57-летнего пилота мог произойти сердечный приступ. Жена Джонстона рассказывала, что ее муж в 2006 году перенес двойное шунтирование сердца.

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