Австралийское правительство приняло закон, позволяющий ему отменить аренду Россией участка под новое посольство возле здания парламента, сославшись на соображения национальной безопасности.
Как сообщает The Guardian, ранее российское правительство обратилось в суд после того, как в августе власти Канберры приняли решение о прекращении аренды участка земли. 31 мая российское правительство выиграло дело в федеральном суде, который признал прекращение действия "недействительным и не имеющим силы".
По словам министра внутренних дел Австралии Клэр О'Нил, законопроект определяет конкретный участок земли в Канберре, который в настоящее время имеет договор аренды между Национальным управлением капитала и Российской Федерацией, и прекращает действие этого договора аренды.
Отмечается, что основная проблема с предполагаемым зданием посольства России в Канберре — его местонахождение, поскольку это место находится в непосредственной близости от здания парламента.
У России уже есть действующее посольство в Гриффите, примерно в 2,5 км от здания парламента.
Премьер-министр страны Энтони Альбанезе предположил, что российское правительство может принять ответные меры, но предупредил: "Мы не ожидаем, что Россия будет в состоянии говорить о международном праве, учитывая, что они так последовательно и нагло отвергают его своим вторжением в Украину и зверствами, которые произошли. которые происходят на постоянной основе".
Австралия и война в Украине
В мае Австралия объявила об очередных санкциях против России из-за войны в Украине. Они коснутся крупнейших российских компаний - таких как "Роснефть", "Северсталь" и крупнейшей золотодобывающей компании РФ "Полюс".
Кроме того, Украина отправила Австралии запрос относительно передачи снятых с эксплуатации около 40 истребителей F-18, которые могли бы значительно усилить украинские воздушные силы.