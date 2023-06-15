Основная проблема с предполагаемым зданием посольства России - его местонахождение, поскольку участок находится в непосредственной близости от здания парламента.

Австралийское правительство приняло закон, позволяющий ему отменить аренду Россией участка под новое посольство возле здания парламента, сославшись на соображения национальной безопасности.

Как сообщает The Guardian, ранее российское правительство обратилось в суд после того, как в августе власти Канберры приняли решение о прекращении аренды участка земли. 31 мая российское правительство выиграло дело в федеральном суде, который признал прекращение действия "недействительным и не имеющим силы".

По словам министра внутренних дел Австралии Клэр О'Нил, законопроект определяет конкретный участок земли в Канберре, который в настоящее время имеет договор аренды между Национальным управлением капитала и Российской Федерацией, и прекращает действие этого договора аренды.

Отмечается, что основная проблема с предполагаемым зданием посольства России в Канберре — его местонахождение, поскольку это место находится в непосредственной близости от здания парламента.

У России уже есть действующее посольство в Гриффите, примерно в 2,5 км от здания парламента.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе предположил, что российское правительство может принять ответные меры, но предупредил: "Мы не ожидаем, что Россия будет в состоянии говорить о международном праве, учитывая, что они так последовательно и нагло отвергают его своим вторжением в Украину и зверствами, которые произошли. которые происходят на постоянной основе".

Австралия и война в Украине

В мае Австралия объявила об очередных санкциях против России из-за войны в Украине. Они коснутся крупнейших российских компаний - таких как "Роснефть", "Северсталь" и крупнейшей золотодобывающей компании РФ "Полюс".

Кроме того, Украина отправила Австралии запрос относительно передачи снятых с эксплуатации около 40 истребителей F-18, которые могли бы значительно усилить украинские воздушные силы.

Вас также могут заинтересовать новости: