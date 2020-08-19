"Пусть Бог спасет нас": президент Мали после захвата военными подал в отставку

Это произошло через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь недалеко от столицы Бамако.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после задержания солдатами-мятежниками.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на государственное телевидение.

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В своем телеобращении Кейта сказал, что он также распускает правительство и парламент.

«Я не хочу, чтобы проливалась кровь ради сохранения моей власти», - отметил он.

Это произошло через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь недалеко от столицы Бамако.

«Если сегодня некоторые элементы наших вооруженных сил хотят положить этому конец своим вмешательством, действительно ли у меня есть выбор?» - сказал Кейта.

«Я не питаю ненависти ни к кому, моя любовь к моей стране не позволяет мне этого. Пусть Бог спасет нас», - добавил он.

Второй госпереворот в Мали за десятилетие: что случилось

В Мали 18 августа произошел военный переворот. Военные-мятежники взяли под контроль лагерь в городе Кати и схватили президента Ибрагима Бубакара Кейт.

В ходе столкновений повстанцев и их противников погибли по меньшей мере пять человек. Это второй государственный переворот менее чем за 10 лет. Последний раз правительство было устранено военным путем в апреле 2012 года.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняла правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейт в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Мали.

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Автор: Андрей Василюк